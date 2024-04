Locale devastato a martellate dopo lo sfratto alla pizzeria

Modena, 19 agosto 2015 - L'effetto è simile a quello dato da una sfera a specchi in discoteca: tanti piccoli ‘puntini’ sparsi ovunque. Pavimento e pareti. Ma in questo caso, al posto delle luci, sono comparsi fori profondi, danneggiamenti veri e propri: colpi assestati utilizzando, a quanto pare, martello e scalpello. Ogni mattonella, così come tutte le piastrelle nella zona dei bagni, sono state marchiate con l’identico e chirurgico metodo. A questo insolito scenario vanno aggiunti i buchi nelle pareti in cartongesso, il controsoffitto sventrato, i sanitari spariti nel nulla, le vetrate dell’ingresso rigate e una parte di parete che ora è a vista cielo, dove prima, invece, c’era una finestra.

La proprietà del locale che fino a un paio di settimane fa ospitava la pizzeria ‘Rossosapore’ (siamo in via Canalino al civico 13 e dunque in pieno centro storico) ha scoperto questo, ieri mattina, tornando in possesso della struttura. Le uniche cose non toccate sono state quelle sotto pignoramento, come, per esempio, il bancone. Il conto degli atti vandalici ammonterebbe a diverse migliaia di euro, pare decine addirittura, anche se per saperlo con precisione bisognerà prima attendere l’esito di una perizia specifica. Perché, ed è ovvio, immediatamente dopo aver riscontrato lo stato delle cose, la stessa proprietà si è presentata al comando provinciale dei carabinieri di via Pico della Mirandola, nel pomeriggio, per sporgere denuncia.

La pizzeria in questione è già finita al centro di un episodio che ha superato l’ambito di diatribe esclusivamente private, raggiungendo quello della cronaca: il 28 luglio scorso le forze dell’ordine sono intervenute per sedare gli animi, dopo che l’ufficiale giudiziario si è presentato per notificare l’atto di sfratto (conseguente al mancato pagamento di diverse mensilità) ai gestori della pizzeria, gli affittuari. Era infatti scoppiata, quel giorno, una discussione piuttosto accesa, al punto che sempre la proprietà delle mura si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando di aver subito delle minacce. Ora questo nuovo e decisamente inquietante episodio, che solo le forze dell’ordine potranno chiarire fino in fondo. Al lavoro sull’intera vicenda c’è anche l’avvocato modenese Francesco Pedretti. Il legale fa sapere che il danno complessivo ricade, interamente, sulla proprietà del locale danneggiato (da lui rappresentata), in quanto alla base del contratto d’affitto c’erano i lavori di ristrutturazione a carico degli affittuari, ai quali è poi stato accordato il non pagamento di diverse mensilità per coprire proprio l’investimento affrontato. Fatto salvo che ora, come detto, i carabinieri sono a conoscenza di quello che è successo.