L’omaggio a Giuseppe Graziosi con le opere di 80 scultori

Un evento per celebrare la memoria di Giuseppe Graziosi, artista di eccezionale talento; lo hanno organizzato gli autori della ‘Cascina degli artisti’ è in svolgimento (chiude stasera alle 20) nella loro sede, in Strada Grande, 31, a Collegara. La due giorni dedicata all’illustre e amatissimo maestro modenese vede l’esposizione all’aperto, nell’aia e nel bosco circostante la Cascina, di opere scultoree realizzata da un’ottantina di rinomati artisti, non solo locali, alcuni dei quali scomparsi di recente o negli anni trascorsi. La “48 h di scultura nel bosco e nell’aia”, giunta alla sua quarta edizione, rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile per amanti dell’arte, collezionisti, semplici curiosi e per gli stessi artisti.