L’opposizione: "Bilancio, gli unici a non averlo ancora approvato"

Protesta della minoranza per la mancata approvazione del bilancio di previsione. "Di fatto San Prospero – fanno sapere i consiglieri di San Prospero per il cambiamento - risulta l’unico Comune dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord a non essere riuscito a rispettare le regole, mantenendo pertanto quello standard negativo che ha caratterizzato questi cinque anni, in cui si è quasi sempre arrivati lunghi alla approvazione costringendo le opposizioni a dover chiudere spesso gli occhi sul rispetto dei tempi di deposito degli atti e delle mancate convocazioni delle Commissioni di Bilancio proprio per la mancanza della documentazione". Gli esponenti dell’opposizione si sono indispettiti quando la sera del 29 dicembre è stato convocato il consiglio comunale a San Prospero, ma nel quale sono stati approvati solo alcuni ordini del giorno, tra cui quelli riguardanti le partecipate. Nulla, invece, per il bilancio, perché l’amministrazione non era stata in grado di portare in consiglio il documento preventivo entro i termini previsti dal Tuel, del 31 dicembre dell’anno in corso, misura introdotta per scongiurare l’esercizio provvisorio. Dalla sua l’amministrazione accampa che il Governo ha autorizzato all’ultimo momento la proroga al 15 di marzo evitando ulteriori conseguenze negative circa gli adempimenti consiliari da assolvere. "Speriamo – è l’auspicio di San Prospero per il cambiamento - di voltare pagina con la prossima legislatura".

Alberto Greco