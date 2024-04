Lorenzi, primo errore nel momento peggiore

LORENZI 5. Il primo grave errore della sua ottima stagione arriva nel momento peggiore. Va giù goffo sul tiro senza pretese di Raffini e poi non trova la palla. Poi è bravo su Diawara prima del riposo a evitare lo 0-2.

TCHEUNA 5,5. Tanta corsa ma anche tanti errori e Garavini gli crea più di un problema.

ROSSINI 6. Con Raffini è sfida da scintille, lo doma con le cattive ed è protagonista nell’area avversaria: prima si procura il rigore che Maccorin trasforma in punizione dal limite, poi segna di testa il gol da 3 punti in inspiegabilmente annullato.

ZUCCHINI 6. Deve seguire Manes che si allarga spesso e concede aiuti preziosi su Raffini.

VERZA 5. Ancora in difficoltà a sinistra su Diawara. Regala con un retropassaggio suicida la palla a Raffini da cui nasce il gol imolese.

ROSSI 6,5. Fra i più attivi di una mediana spenta, mette testa e piedi su ogni pallone, serve a Cortesi la palla dell’1-1 prima del riposo e spara a colpo sicuro da centro area ma trova il grande riflesso di Adorni.

BOUHALI 5,5. Capozzi lo costringe a restare basso, spesso sulla linea dei quattro difensori, non troppo inspirato quando deve impostare.

FRORAPANI 5.5. Un paio di fiammate in mezzo a molte pause. Ammonito, salterà la gara col Certaldo. (35’st Beretta 5,5. Sbuccia da due passi il pallone di Rossi davanti al portiere).

CORTESI 5,5. L’Imolese fatica a contenerlo, ma non è preciso come nel finale di primo tempo di testa. (23’st Larhrib 6,5. Un paio di fiammate e l’assist per l’occasionissima di Rossi).

SAPORETTI 6,5. Trova la rete numero 21 con la sua qualità in mischia.

SALL 6. Fra scatti e allunghi fa fare gli straordinari alla difesa imolese.

Davide Setti