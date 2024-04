"Loro più cinici, sarà una bella gara"

Paolo Bianco inizia la conferenza pre partita con le condoglianze alla famiglia di Andrea Rughetti e le scuse per "l’episodio increscioso" che l’ha visto protagonista "suo malgrado" un paio di settimane fa. Poi si concentra sul Catanzaro: "Spero che il Modena contro il Catanzaro abbia lo stesso atteggiamento che ha avuto a Terni. Quella calabrese è una squadra completamente diversa dalla Ternana perché sa stare molto bene in campo e sfruttare tutte le occasioni che le capitano. Hanno molti più punti di noi pur avendo subito una sconfitta in più,perché quando noi pareggiavamo loro vincevano. Hanno segnato 14 reti più di noi, che fanno una differenza di 13 punti in classifica. Il Catanzaro ha la consapevolezza della sua forza, quando le partite sono in equilibrio, al contrario di noi, è bravo nel farle girare a suo favore. E viene a Modena per vincere. È la squadra che ha commesso meno falli perché ama giocare a calcio, è quella che ha il maggior possesso palla e che sfrutta di più le occasioni che le capitano, mentre noi siamo l’ultima. I più cinici contro i meno cinici. Sono convinto che sarà una bella partita e molto tattica fra due squadre che vogliono giocare a calcio". Se si sente in discussione: "Tutti i giorni, come marito, padre, professionista e uomo. Mi sento sempre in discussione, per cercare di dare il meglio in ogni situazione, professionalmente mi sento in discussione dal giorno che ho firmato il contratto con il Modena nel luglio scorso con l’obbiettivo di dare il massimo per questo club". Sui fischi, che hanno amareggiato il presidente Carlo Rivetti: "È normale che quando non si vince come sta capitando a noi i tifosi mugugnino, però questa è una squadra giovane che ha bisogno del supporto della sua gente. Per chi sente per la prima volta i fischi dei suoi tifosi non è facile. Ma capisco la gente, l’unica cosa che chiedo è di sostenere i ragazzi che vanno in campo". Sulla classifica: "Rimanendo alle ultime due partite disputate, se contro il Bari invece che sul palo il pallone di Strizzolo fosse finito dentro e se contro la Ternana all’ultimo minuto Abiuso avesse fatto gol avremmo quattro punti in più e tutto l’ambiente sarebbe più sereno. Il mio futuro? Posso migliorare sotto tanti aspetti e ho commesso diversi errori, che non ripeterò. Non penso al futuro, così come al passato, per me conta solo il presente".

Rossano Donnini