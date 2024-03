Lotta alle mafie, appello della Cgil: "Il Comune con ’Avviso pubblico’"

In occasione della ricorrenza della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie celebratasi ieri, la Cgil del distretto ceramico rivolge un appello al Comune di Sassuolo, e a tutti i candidati a sindaco delle prossime elezioni perchè il Comune aderisca nuovamente ad Avviso Pubblico, associazione da cui Sassuolo uscì nel 2022.

Avviso Pubblico è l’associazione nazionale, composta dagli enti locali, che promuove nel territorio azioni preventive contro le mafie e la corruzione e di cui fanno già parte i comuni di Formigine, Fiorano Modenese e Maranello.

"E’ una richiesta che facciamo all’attuale Giunta del Comune di Sassuolo e anche ai candidati Sindaco – spiega il coordinatore di zona della CGIL Alessandro De Nicola – per rimettere al centro della propria azione amministrativa l’attenzione alla promozione della legalità e il contrasto alla corruzione. Già nel 2022 non ci aveva convinto la scelta di uscire dall’associazione ancora oggi pensiamo che sia stato un errore".

La decisione di Sassuolo, in effetti suscitò parecchie polemiche, ma Cgil rilancia, anche considerato che, conclude De Nicola, "la prossima consigliatura amministrativa si caratterizzerà per la capacità di gestire efficacemente e in maniera trasparente le decine di milioni di euro di investimenti per il Pnrr".

