L’ultima neve ’salva’ aprile: "Numeri da alta stagione"

Come speravano gli operatori turistici, ieri non sono mancati i visitatori e gli sportivi in Appennino per approfittare della neve fresca caduta nei giorni scorsi. Un migliaio di turisti e sciatori in Val di Luce, pienone ‘da alta stagione’ alle Piane di Mocogno, centinaia di escursionisti e sci-alpinisti al lago Santo, lago della Ninfa, Capanna Tassoni, Piandelagotti e nelle altre mete ambientali della montagna modenese. Soddisfattissimi ieri alle Piane di Mocogno per l’afflusso ai ristoranti e all’area giochi sulla neve del ’Jenny Kinderpark’: "Nonostante gli impianti chiusi – dicono al ristorante Mazzieri – abbiamo avuto il pienone, la neve fresca è davvero servita a portare tanta gente alle Piane, coi bambini felici sui giochi nella neve". Il park aprirà sino a domenica dalle ore 9. 30. Bene anche al lago Santo: "Avevamo già riposto le attrezzature invernali – dice Massimo ’Tex’ Bernardi del rifugio Vittoria – ma ci siamo impegnati per essere accoglienti anche in questa situazione, dopo che il Comune ha provveduta all’apertura della strada d’accesso. Tanta la gente attirata da questa neve che per noi non è stata anomala quanto il caldo dei giorni precedenti. Ammirare il lago con lo sfondo innevato ha riempito di meraviglia molti".

Ed è proprio ‘La Valle delle Meraviglie’ il titolo dell’ultima ciaspolata stagionale che si terrà oggi a cura del gruppo Straydog dal lago Santo al lago Baccio tra faggi secolari innevati e le creste che racchiudono l’invaso.

"Dopo le abbondanti nevicate – dicono le guide – abbiamo deciso di regalare l’ultima escursione invernale nel luogo più bello del nostro Appennino. Sfruttiamo le condizioni favorevoli, che viste le temperature in crescita da sabato non dureranno a lungo". Anche sul Cimone, in particolare al lago della Ninfa di Sestola ed alle Polle di Riolunato, sono giunti tanti appassionati della neve fresca. Entusiasti in Val di Luce (il comprensorio sciistico tra Fiumalbo ed Abetone) per il pienone di sciatori giunti per l’apertura straordinaria di tre impianti di risalita, anche sotto una nuova nevicata nel primo pomeriggio. "Ora verificheremo di giorno in giorno le condizioni delle piste, sperando di giungere sino a domenica e, chissà, sino all’uno maggio".

Giuliano Pasquesi