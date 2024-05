"Ma che confronti. Solo passerelle"

"In questi giorni da neofita mi sono sottoposta ad uno stressante tour de force per dar garbo agli inviti di varie associazioni rivolte ai candidati a sindaco di Modena. Purtroppo, anziché ritrovarmi in un agone di dibattito per il confronto di idee e programmi dei candidati, il più delle volte mi sono sentita invischiata in una specie di rito elettorale del tutto inutile e diverso dalle mie aspettative, vere e proprie narcisistiche passerelle utili alla visibilità di qualche responsabile di associazione o lezioni da parte di potentati economici modenesi, corresponsabili in buona parte delle sofferenze della Città". Il j’accuse è della candidata Maria Grazia Modena. "Gran spolvero delle dirigenze, pochi o zero gli associati, nessuna partecipazione di cittadine e cittadine modenesi, cioè della gente comune, quella che soffre i disagi. Ho deciso che i prossimi venti giorni li dedicherò completamente a queste urla di dolore, incontrando la gente comune e presenziando agli inviti nei quali mi si richiede di esporre e discutere il mio Programma per la Città (reperibile sul sito www.modenaxmodena.it)".