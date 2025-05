Malore in autostrada. Muore in auto. Gianluca Bassoli

Era originario di Novi di Modena Gianluca Bassoli, il 65enne morto venerdì pomeriggio a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 17, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, all’altezza di Bentivoglio, in direzione Sud, nel bolognese. Secondo le prime ricostruzioni eseguite dalla Polizia Stradale di Altedo, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio veicolo in modo autonomo, finendo fuori strada. Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi più plausibili ci sono un malore improvviso o una distrazione del conducente, circostanze che saranno chiarite attraverso accertamenti medico-legali che saranno eseguiti nei prossimi giorni. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi né ci sono segnalazioni di altre persone coinvolte. Immediatamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo di Bassoli dall’abitacolo, il personale del 118 con ambulanza ed elicottero.