Maltempo, allagato il sottopasso

A causa delle piogge degli ultimi giorni, ieri è stato temporaneamente chiuso il sottopasso di via Respighi che si è allagato a causa di un problema alle pompe andate in blocco. Ieri, infatti, era in corso un intervento dei tecnici, volto a rimetterle in funzione, al termine del quale sarà ripristinata la normale circolazione.

Sempre nella giornata di ieri, il maltempo ha rivoluzionato anche i piani della Festa dell’unità che, come comunicato, ha annunciato come "a causa del maltempo, oggi (ieri, ndr) martedì 29 agosto, la Festa de l’Unità provinciale di Modena resterà chiusa. Confermate, invece, tutte le iniziative previste per domani (oggi, ndr), mercoledì 30 agosto".

Il maltempo di ieri, a ogni modo, come comunicato dalla Provincia "non ha provocato, al momento, criticità alla rete viaria, che è tenuta sotto osservazione dalla mattinata di oggi da parte del personale tecnico della Provincia di Modena. In particolare, i tecnici della Provincia stanno monitorando i tratti già interessati dal maltempo dei mesi scorsi, nonché l’intero reticolo viario comprese le strade di pianura. Sotto osservazione anche il livello idrometrico dei fiumi e dei corsi d’acquaminori, a causa delle precipitazioni previste fino a domani (oggi, ndr)".