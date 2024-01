Maltempo in Appennino, festa annullata

A causa dell’allerta per vento, a Pievepelago oggi è stata annullata la Festa in Piazza organizzata dall’ass.ne Pievepelago per Te. La concomitante estrazione della televisione 32 pollici della lotteria tra tutti coloro che hanno acquistato regali natalizi nei negozi aderenti del paese, avrà luogo stasera alle ore 19 in diretta sulle pagine Facebook e Instagram dell’ass.ne. "Tra le nostre iniziative invernali pensate per favorire le attività commerciali del territorio – spiegano gli organizzatori dell’ass.ne Pieve per Te – abbiamo ideato il concorso a premi ’Un Regalo per Natale’ che premia chi ha acquistato i propri regali di Natale presso i negozi di Pievepelago. Un modo semplice ma molto gradito che ha riscosso molti consensi tra i clienti che, gratuitamente, hanno partecipato numerosi. E presto inizierà una nuova promozione del territorio attraverso la realizzazione di spot turistici".