Maltrattava i genitori per ottenere denaro: due anni e mezzo di pena

Li trascinava per i capelli, li colpiva sulla testa con i pugni. Li minacciava e aggrediva quotidianamente. Motivo? Voleva ottenere i sodi per acquistare la droga. È’ stato condannato ieri a due anni e mezzo di carcere un 40enne modenese accusato di maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei genitori 70enni. I fatti risalgono allo scorso anno. La denuncia nei confronti dell’uomo era scattata d’ufficio. Infatti la madre dell’imputata, esasperata è spaventata si era rivolta ai carabinieri per ‘sfogarsi’ ed ottenere consigli su come aiutare il figlio ad uscire dalla tossicodipendenza. I militari, intervenuti, avevano scoperto come l’uomo da mesi sottoponesse i due anziani a pesanti angherie: botte e minacce volte appunto ad ottenere contanti per acquistare lo stupefacente. Da qui l’accusa di estorsione.. Infatti l’imputato aveva da poco perso il lavoro proprio a seguito della dipendenza alla droga E per ottenere il denaro picchiava quotidianamente i genitori al fine di convincerli a consegnare il denaro. Il 40enne ha ammesso le proprie responsabilità.