"Manca il presidio?. I militari incolpevoli"

L’associazione sindacale Unarma, per nome del segretario generale provincia di Modena Antonio Loparco, replica alle chiarazioni fatte da Monica Malaguti e Paolo Saletti di Fratelli d’Italia sul territorio non presidiato. "La stazione carabinieri di Finale Emilia – spiega il sindacato –, nonostante sotto organico cronico come tutto il comparto sicurezza, con grandi sacrifici personali del personale di stanza a Finale Emilia garantisce sicurezza, per quanto possibile, ai cittadini. Non neghiamo che la situazione meriterebbe più attenzione ma la richiesta e la responsabilità va individuata nel governo che dovrebbe garantire il ripristino degli organici. Senza uomini non si può garantire nessuna sicurezza di qualità. E il coordinamento delle forze di polizia per concentrare il flusso di pattuglie a supporto della Stazione Carabinieri, come tutti dovrebbero sapere, compete al Prefetto".