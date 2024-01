Manca personale: "Formare i migranti"

L’allarme lo lanciano ciclicamente le associazioni di categorie. Manca personale e una corretta gestione del flusso migratori può essere una delle soluzioni nel medio periodo considerando l’abbassamento della natalità delle coppie italiane. Il presidente di Legacoop Paolo Barbieri ha stimato, per difetto, la mancanza di un migliaio nelle cooperative associate di figure professionali come ingegneri, tecnici, camionisti, muletti, facchini. Coldiretti lamenta un calo di personale nella raccolta stagionale della frutta, mentre la Lapam invita alla necessità di corsi di formazione professionale per chi viene in Italia. Interessante è anche che a proposito di migranti, nel giro di dieci anni è aumentata la percentuale di over 50 rispetto al passato, quando invece in prevalenza c’erano persone sotto questa soglia anagrafica.