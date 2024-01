Manutenzione del verde. Cercansi operai agricoli Il Centro per l'Impiego di Vignola cerca 2 operai/e agricoli/e per attività di manutenzione del verde, piantumazione, patente C e patentini. Offre contratto a tempo determinato, orario a tempo pieno. Domande entro venerdì su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it.