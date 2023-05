Manutenzione del verde Lavori rallentati dal maltempo

Le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi ‘spostano’ in avanti la prosecuzione del piano di manutenzione delle aree verdi di Fiorano. "Le abbondanti piogge – scrive l’Amministrazione –, da una parte hanno contribuito alla crescita dell’erba, dall’altra hanno impedito agli operatori di proseguire con i lavori programmati. I lavori partiranno appena le condizioni del terreno lo permetteranno".

Il piano inizierà dai punti più critici per la sicurezza degli automobilisti e dell’utenza debole e, una volta ultimati gli sfalci in prossimità della rete stradale, si procederà anche alla posa di nuove attrezzature ludiche ed arredi presso i parchi: via Don Milani, via Bucciardi, via Di Vittorio, via Mekong. Su queste aree, proprio per dare modo di completare gli interventi, è vietato l’accesso fino al 31 maggio.