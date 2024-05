Maranello, il M5s : "Quel capannone aumenterà il traffico"

"Preoccupazione di fronte ad una scelta fortemente criticabile". La lista civica Maranello In Comune e il Movimento 5 Stelle Maranello esprimono più di una perplessità sull’accordo tra l’amministrazione e DSV che ha visto ottenere la concessione di un’area dedicata alla logistica tra i capannoni della Cisa Cerdisa e la zona dei Faeti. Le due liste, che sosterranno Adele Baldi come candidato sindaco, evidenziano preoccupazione "per la costruzione di un enorme capannone di oltre 50mila metri quadri, per le modifiche all’assetto stradale e per l’aumento di traffico che si scaricherà sulla Pedemontana, già intasata, su via Viazza e quindi su via Giardini da Ubersetto. Il sindaco di Maranello – proseguono i ‘civici’ e il Movimento 5 Stelle – non è credibile quando dice questo intervento migliorerà la situazione: sarebbe il primo polo logistico che diminuisce il traffico anziché aumentarlo".

Si tratta, si aggiunge, "di una scelta obsoleta da parte dell’amministrazione che persegue la vecchia politica finalizzata a uno sfrenato sviluppo economico e, in nome di un falso benessere, danneggia l’ambiente e la salute delle persone: negli ultimi sei mesi la giunta, tra il Resort di Torre Maina, l’urbanizzazione dell’area di fronte ai nuovi impianti sportivi, dell’area dietro alla Coop, e la realizzazione dell’ospedale di comunità, ha concesso il diritto a costruire ed urbanizzare su oltre 150mila metri quadri di terreno agricolo".