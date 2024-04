’Maranello in testa’ con Zironi. In squadra anche l’atleta Cuccuru

‘La sostenibilità crea sviluppo’. Muove da questo slogan la Lista civica ‘Maranello in testa’ che sostiene la candidatura di Luigi Zironi a Sindaco e si è presentata sabato presso la sala civica "Franco Bergonzoni" a Gorzano. I candidati abbracciano tutti i settori e gli ambiti della società maranellese: "Abbiamo composto una lista di persone rappresentative di tutte le componenti del tessuto sociale cittadino e hanno competenze complementari, idee e passione per la città. Vogliamo promuovere la sostenibilità ambientale e preservare le risorse per le future generazioni, ma è altrettanto importante garantire a Maranello un ambiente sociale equo e inclusivo. "Continuare ad investire nelle politiche di conciliazione lavoro-famiglia, nell’accesso a servizi di cura e supporto per l’istruzione e la formazione professionale non solo favorisce la coesione sociale, ma contribuisce anche a una crescita economica equa e sostenibile", hanno detto i capilista Elisabetta Marsigliante e Alessio Costetti nel corso della presentazione.

Gli altri candidati sono Luca Bartolacelli, avvocato, Antonio Bondi, operaio, Raffaele Bonelli, tecnico programmatore, Sara Caselli, organizzatrice eventi, Carla Chiarini, architetto, Federica Cordasco, ingegnere, Rita Cuccuru, atleta paralimpica, Umberto D’Addona, impiegato tecnico in pensione, Umberto Iaccheri, impiegato tecnico, Stefania Ferrari, commerciale estero, Alessandro Nesta, operaio, Stefano Sala, chirurgo, Marco Sassi, docente scuole superiori, Rita Pierangela Tocco, imprenditrice.

s.f.