Maranello, intervento per potenziare la rete elettrica

A partire dalle prime settimane del 2024, indicativamente tra fine gennaio e inizio febbraio, Maranello sarà interessata da un importante investimento da parte di E-Distribuzione, che ha programmato un massiccio intervento di potenziamento della rete elettrica con l’obiettivo di rafforzarla per scongiurare le interruzioni di servizio e per far fronte ai futuri fabbisogni energetici previsti.

I lavori cominceranno da via Zozi, strada in cui è prevista la riasfaltatura e il rinnovo della segnaletica. Per questo l’Amministrazione comunale ed E-Distribuzione hanno trovato un accordo sulle modalità e le tempistiche dei due interventi, affinché il rifacimento del fondo stradale programmato dal Comune possa essere effettuato dopo gli scavi per la rete elettrica.