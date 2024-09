Marco Tarquinio e Sigfrido Ranucci al parco Amendola

Sono due gli appuntamenti in programma oggi al parco Amendola nell’ambito della rassegna ’Loving Amendola’: alle 18.30 un incontro sulla pace in dialogo con l’europarlamentare Marco Tarquinio, alle 21 il conduttore di Report Sigfrido Ranucci presenta il suo libro ’La scelta’. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.

’Cessate il fuoco ovunque! Persone e istituzioni per costruire relazioni di pace e solidarietà’ è il titolo dell’incontro con Marco Tarquinio, politico e giornalista che dal 2009 al 2023 è stato direttore del quotidiano Avvenire, al quale interviene anche la formatrice Angela Dogliotti. Il dialogo sarà introdotto da Vittorio Molinari, assessore del Comune, che sottolinea come “la pace non si costruisce sulle macerie di una guerra, ma sulla ricerca indefessa della soluzione, della cura, del riconoscimento dell’altro. La vera pace non può scaturire da una vittoria, che crea uno sconfitto pronto alla rivincita. Nasce, invece, dal compromesso come passaggio continuativo, pacifico e vissuto nella quotidianità del futuro”.

L’assessore Molinari porterà i suoi saluti anche all’incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci. Giornalista e autore televisivo, già inviato per le rubriche del Tg3 e poi per Rai News 24, che dal 2017 conduce la trasmissione di giornalismo d’inchiesta Report, presenta il suo ultimo libro, intitolato ’La scelta’ nel quale racconta il suo cammino, scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando le figure che hanno formato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta. La rassegna Loving Amendola ha il patrocinio del Comune di Modena e del Quartiere 3 e della Regione Emilia Romagna ed è realizzata con il sostegno di Fondazione di Modena.