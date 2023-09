Mari più sicuri con la nave 'Montecuccoli' a Pavullo

Da ieri c’è un pezzo di Pavullo e della sua storia a pattugliare sulla sicurezza del mar Mediterraneo. ‘Raimondo Montecuccoli’ è infatti il nome con cui è stata battezzata la nuova nave polivalente d’altura in capo alla Marina Militare, la cui consegna è avvenuta ieri nel cantiere di Muggiano, in provincia di La Spezia. Si tratta di un pattugliatore con tecnologie firmate Leonardo attualmente tra le più avanzate al mondo, costruito da Fincantieri e dotato di ben 173 posti letto. Per l’occasione, l’assessore alla Cultura Daniele Cornia e Roberto Amadori, vicepresidente de ‘Il Frignano dei Montecuccoli’, sono stati invitati a partecipare alla cerimonia ufficiale. "Durante la Seconda Guerra Mondiale esisteva già un incrociatore che portava il nome di Montecuccoli - spiegano Cornia e Amadori -. Questa tradizione della Marina Militare si è protratta fino ad oggi e, dopo la scelta di intitolare la nuova nave al nostro Condottiero, il comandante Troìa e i sottufficiali - a fine agosto - sono venuti a visitare il Castello, avendo modo di conoscere Roberto Amadori.

La visita al Castello li ha letteralmente affascinati e, perciò, hanno invitato una rappresentanza del Comune e del Frignano dei Montecuccoli alla grande cerimonia". Sulla nave, oltre al nome di Montecuccoli, è inciso anche "Centum Oculi", che fungeva sia da anagramma del cognome che da soprannome del Condottiero. "E’ un vero onore notare che la tradizione di uno dei personaggi storici del nostro territorio sia portata avanti dalla Marina Militare Italiana - aggiunge Cornia -. In futuro, vedremo se potranno svilupparsi ulteriori iniziative".

r.p.