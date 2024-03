Marketing urbano, ecco 40mila euro per ’Carpi Lab’

Quarantamila euro è la cifra deliberata dal Comune a favore di Carpi Lab, il progetto di marketing urbano per il centro storico promosso dalla Giunta in dicembre 2022. Si tratta di 28.169,01 euro dalla Regione, ultima tranche del finanziamento nell’ambito della legge 41/1997, di complessivi 56.338,03 euro, cui si aggiungono 11,830,99 direttamente dal Comune. Sono tre le iniziative, fra aprile e fine maggio, organizzate da Carpi Lab, soggetto di promozione economica, nato per iniziativa di un gruppo di operatori economici del centro: la prima è in collaborazione con ‘Notte Fluo’.