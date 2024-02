Martedì carnevale con Andrea Barbi

Torna la festa di Carnevale targata Florida, martedì 13 febbraio dalle 21.45 alo storico circolo culturale di via Delfini a Modena, dove, a partire dalle 21.45 il palco sarà animato da Turro DJ e dalla partecipazione speciale di Andrea Barbi, mentre lo staff Florida garantirà un’atmosfera carica di energia e divertimento con animazioni e balli, al ritmo di Salsa e Bachata. Per rinfrescare gli animi di tutti i partecipanti, sarà offerto il frappè. Scuole e maestri di ballo, insieme a percussionisti e dj, si uniranno per creare un’esperienza indimenticabile. Le maschere migliori saranno premiate in base a tre diverse categorie: singola, coppia e gruppo. Inoltre, durante la serata, il noto conduttore Andrea Barbi presenterà il suo nuovo libro “Mo pensa te! Vent’anni di quesiti in TV con un coccodrillo in mano”, un’opera imperdibile per tutti i fan della celebre trasmissione tv.