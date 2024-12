Massimo Bottura in piazza Roma coi giovani chef

Modena si veste a festa per un fine settimana all’insegna del sapore e del divertimento: spettacoli teatrali, degustazioni, gare e tante iniziative animeranno per tre giorni la città della Ghirlandina. Sarà un’occasione per trovare ispirazione in cucina e per conoscere ancora meglio i due prodotti insigniti del prestigioso riconoscimento europeo.

Oggi il profumo di Zampone e Cotechino Modena IGP inonderà le vie del centro cittadino. La centralissima Piazza Roma, dalle ore 10.30, si tramuterà in una cucina a cielo aperto, dove avrà luogo la finalissima del Concorso "Gli chef di domani", rivolto agli istituti alberghieri e dell’ospitalità di tutta Italia. Le dieci classi finaliste si sfideranno a colpi di fuochi e padelle, per reinventare lo Zampone e il Cotechino Modena IGP in creazioni inedite. Dimenticate il classico "Cotechino e lenticchie" delle feste. A coadiuvare e giudicare le creazioni dei giovani chef, l’icona della cucina modenese e italiana nel mondo, Massimo Bottura.