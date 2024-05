Mattarella premia. Buk Festival

Nel conto alla rovescia per Modena Buk Festival 2024, in programma domani e domenica nel Chiostro San Paolo a Modena, arriva la notizia del prestigioso Premio conferito ancora una volta a Buk del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la Medaglia del Quirinale che riconosce l’importanza del lavoro svolto dal festival e moltiplica le energie in vista del rush finale della manifestazione. "La Medaglia concessa dal Presidente – spiega il direttore artistico Buk Francesco Zarzana (foto), autore regista e presidente dell’associazione ProgettArte – onora ancora una volta il festival. Siamo pronti ad accogliere in città gli editori italiani, insieme a tante autrici e autori, saggisti, narratori di storie che alimentano ogni giorno l’immaginario dei lettori". Intanto è andata sold out l’anteprima teatrale di domenica, lo spettacolo ‘Sysigambi Reine de Perse’ scritto e diretto da Zarzana, prodotto dall’Associazione Progettarte e presentato negli spazi de La Tenda, a Modena. L’attesa, adesso, è tutta per la nuova edizione di Buk, quest’anno coincidente con il Motor Valley Fest: un percorso della mostra mercato sarà infatti dedicato ai grandi classici dell’automobilismo, nella città di Enzo Ferrari, e al futuro sostenibile dei motori.