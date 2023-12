Mc Futsal regala un tempo. Poi sfiora la rimonta con Cagliari

Il Modena Cavezzo regala il primo tempo al Leonardo Cagliari e si arrende 7-4 in casa. Il 7° ko su 12 gare lascia la squadra di Sapinho al terz’ultimo posto di A2 Elite, anche se al momento Amarante e compagni sarebbero salvi per il +8 sull’Altovicentino. Al PalaCavezzo è avvio shock con l’uno-due ospite di Siddi, poi Dudu Costa con uno scavino delizioso accorcia, El Madi e Jezin vengono fermati dai legni, così ancora Siddi e una sfortunata autorete di Matarese scrivono il 4-1 per i sardi al riposo. Nella ripresa i gialloblù sono trasformati, accorcia Dudu Costa, la riapre El Madi con una "puntata" e al 9’ il tiro di El Madi incoccia Matarese per il 4-4. La svolta al 10’: Jezin trova la grande parata del portiere sardo a negare il 5-4, la palla schizza dall’altra parte del campo dove Monti beffa Pardal. Poi il Leonardo difende bene e con Siddi e Guti chiude i conti, mentre Jezin si fa espellere e salterà il 6 gennaio la sfida all’Elledì di inizio ritorno. Le altre gare: Altovicentino-Petrarca 4-8, Cdm-Lecco 1-4, Fenice-Pistoia 7-3, Pordenone-Saints Pagnano 3-3, Altamarca-Elledì 8-2, rip. Mestre. Clas. Petrarca 32, Pordenone e Altamarca 25, Leonardo 23, Elledì e Cdm 21, Fenice e Mestre 17, Lecco 16, Saints 12, Modena Cavezzo 11, Altovicentino 3, Pistoia 0.

d.s.