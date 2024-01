Mc non può sbagliare a Pistoia. C1, Sassuolo riparte col big match

Può valere una buona fetta di stagione la trasferta che oggi alle 16 porterà il Modena Cavezzo a Pistoia per la seconda di ritorno di Serie A2 Elite. I gialloblù terz’ultimi non vincono da 2 mesi (2 punti in 6 giornate) e vanno sul campo dell’ultima della classe, battuta 8-2 all’andata e ancora ferma a zero punti, anche se i toscani hanno riportato a casa l’ex capitano Galindo. "Pistoia si è rinforzata – spiega coach Sapinho (nella foto) – e crede nella salvezza. Per noi è una finale: il nostro campionato inizia da qui". Fuori Jezin squalificato e Pardal infortunato (in porta il 2003 Corradetti dopo l’addio da Vezzani), in dubbio Matarese. Le altre gare: Lecco-Mestre (ieri sera), Elledì-Pordenone, Saints-Altovicentino, Fenice-Altamarca, domani Leonardo-Cdm, rip. Petrarca. Clas. Petrarca 32, Altamarca 28, Pordenone 26, Elledì e Leonardo 24, Cdm 21, Mestre 20, Lecco 19, Fenice 17, Saints 15, Modena Cavezzo 11, Altovicentino 3, Pistoia 0.

Serie C1. Nella prima di ritorno e c’è la super sfida di Palagano (ore 16) fra Sassuolo e Faenza, due delle tre capolista (il Villafontana va invece a Rimini): i neroverdi vengono da 6 vittorie di fila (10 risultati utili) e hanno perso solo all’andata in casa dei faentini. In casa il Montale penultimo, rilanciato dal colo a Rimini, che riceve il Forlì alle 15.

Coppa C2. Terza e ultima giornata dei 5 gironi (passano le 5 vincenti e le 3 migliori seconde): nel girone "A" la Pro Patria San Felice già qualificata gioca alle 15 a Guastalla per definire il primo posto (basta un pari), nel "B" alle 15 il derby Nonantola-Emilia: padroni di casa obbligati a vincere per il 2° posto, gialloneri già ai quarti.

d.s.