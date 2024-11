McDonald’s aprirà a Pavullo entro fine anno

Entro la fine di quest’anno McDonald’s aprirà un nuovo ristorante a Pavullo e ora sta cercando 45 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sarà situato nella zona della Torba, vicino al distributore di benzina, all’ingresso sud della città. I lavori di costruzione dell’immobile che ospiterà l’esercizio pubblico, ora allo stato grezzo, procedono secondo i tempi calendarizzati. Intanto sono aperte le selezioni online per individuare i candidati. Gli interessati a questa offerta di lavoro, entro il 14 novembre potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonald.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum vitae. Agli idonei sarà richiesta la compilazione di un test per individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, che si terrà il 18 novembre in un locale dell’Aeroporto di Pavullo, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

"Stiamo pubblicizzando sui social questa giornata e stiamo ricevendo diverse adesioni - spiega Corrado Carpi, licenziatario del McDonald’s in corso di realizzazione a Pavullo-. Abbiano già fatto il colloquio e tre persone che sono state assunte e le stiamo formando nel nostro ristorante di Vignola, cosa che ci permetterà di arrivare all’apertura di Pavullo con personale già formato. L’apertura di Pavullo è prevista entro la fine del 2024, compatibilmente con le condizioni meteo. Questi nostri sono ristoranti riescono a completarsi nel giro di 50 giorni. Ormai le tempiste sono con collaudate", – spiega Corrado Carpi, licenziatario del McDonald’s in corso di realizzazione a Pavullo. La zona della Torba dove nascerà il McDonald’s è al centro di importanti lavori di urbanizzazione e di realizzazione di opere utili per il territorio. "Uno degli interventi più importanti – informa il sindaco Davide Venturelli - è la costruzione di una nuova vasca di laminazione che permetterà di contenere e rallentare l’afflusso delle acque in caso di forti piogge. L’apertura qui di un nuovo McDonald’s è anche un segnale della crescente attrattività del nostro territorio, che continua a svilupparsi sia dal punto di vista economico, con nuove opportunità di lavoro, sia demografico, con una crescita costante da vent’anni. Pavullo è ormai un esempio positivo di città montana in crescita, esempio unico in regione, che guarda al futuro con fiducia e sostenibilità".

Walter Bellisi