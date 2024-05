McLaren e Ducati, esposti i modelli dedicati a Senna

Quest’anno il Motor Valley Fest ha incrociato un anniversario speciale: i 30 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, il pilota brasiliano che con le sue imprese e il suo carisma ha segnato un’epoca della Formula 1. La manifestazione modenese ha dedicato al grande campione alcune importanti iniziative, in continuità con gli eventi che si stanno celebrando in questi giorni nel circuito di Imola, dove Senna perse la vita quel maledetto 1° maggio 1994.

Il cuore modenese di queste celebrazioni è in piazza Mazzini, dove sono stati esposti due speciali esemplari con inserti giallo Brasile della McLaren Senna, supercar da 800 cavalli che il marchio britannico ha presentato nel 2017 come tributo al suo pilota più iconico (Senna conquistò proprio a bordo della McLaren i suoi 3 campionati del mondo). Anche un marchio della Motor Valley ha dedicato al campionissimo un suo modello: parliamo della Ducati, di cui Senna era fan e cliente. Nel 1994, poco prima del tragico weekend di Imola, Senna e i fratelli Castiglioni, all’epoca proprietari della Ducati, avviarono una collaborazione per unire i rispettivi brand: nacque la 916 Senna, che da subito divenne richiestissima dai collezionisti. In piazza Mazzini si potranno ammirare tutte e tre le serie prodotte dalla factory di Borgo Panigale. Letteralmente "al piano di sotto", nell’ex albergo diurno, l’asso brasiliano viene ricordato attraverso delle opere degli studenti del corso di ceramica della 4^B dell’Istituto d’arte Venturi. Intorno abiti, cimeli, fotografie e memorabilia proseguono il percorso espositivo della mostra "High speed" allestita a Palazzo Solmi: un dialogo tra moda e racing e sulla loro compenetrazione tra gli anni ’80 e ’90. Ieri Senna è stato ricordato anche con la proiezione del documentario a lui dedicato di Asif Kapadia e con i ricordi personali di Matteo Orsi, figlio del fotografo Angelo Orsi, uno dei più cari amici del tre volte campione del mondo. Presso l’ex diurno domani alle 10 il giornalista Franco Nugnes presenta il libro "Senna - Le verità". A coordinare queste iniziative Modenamoremio. Alessandro Socini