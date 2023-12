Medici, da oggi. Vincenzi sostituito

In merito agli incarichi di medicina generale di Carpi,l’Ausl informa che la dottoressa Mareika Bombarda ha ricevuto l’incarico per sostituire, a partire da oggi, il dottor Arrigo Vincenzi, che cessa l’attività e al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto. "A causa dell’attacco hacker ai sistemi informatici delle aziende sanitarie – spiega l’Ausl – non è stato possibile informare correttamente i cittadini interessati dell’avvicendamento". Per limitare i disagi, indipendenti dall’Azienda USL, per le giornate di oggi, lunedì 4 e martedì 5 dicembre gli assistiti potranno essere visitati dalla dottoressa Bombarda nello studio medico di via Pezzana 82B a Carpi, nella stessa sede e negli stessi orari del dottor Vincenzi. Non appena sarà completato il ripristino dei sistemi informatici, i cittadini riceveranno un SMS con le informazioni (indirizzo dell’ambulatorio e orari d’apertura) relative all’assistenza da parte della dottoressa Bombarda.