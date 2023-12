Memoriale della Shoah, ecco il Magazzino Nord

"Dopo il Campo di concentramento di Fossoli, il Museo monumento al deportato e la ex-Sinagoga, che ospita installazioni oltre alla sede della Fondazione Fossoli, la nostra città avrà un ulteriore punto di riferimento per la memoria: il ‘Magazzino Nord’". Così si era espresso a febbraio scorso Il sindaco Alberto Bellelli. Il percorso per il restauro dell’ex-magazzino ferroviario sul binario 1 della stazione cittadina, destinato a diventare un ‘Memoriale’ degli arrivi e delle partenze di persone dirette al campo di Fossoli per esser poi deportate nei lager nazisti, prosegue. La Giunta ha approvato infatti la convenzione fra Comune, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura (MiC) e Fondazione Fossoli, che regola i rapporti per attuare il progetto da 560.000 euro.

Nell’immobile, di proprietà comunale, sono previsti lavori sulle murature interne, l’allestimento di pannelli espositivi, l’installazione di un sistema di climatizzazione, impianti, realtà aumentata e un nuovo pavimento che consenta il movimento del ‘Carro della Memoria’. Il progetto è firmato dall’architetto Paolo Faccio, già autore del progetto di restauro del Campo. L’intervento, che si aggiunge al riordino generale dell’area antistante la stazione ferroviaria, sarà finanziato con mezzo milione dal Ministero della Cultura e 60mila euro dal Comune per opere di consolidamento; la gestione del ‘Memoriale’ sarà poi affidata alla Fondazione Fossoli con successivo atto. Ora il ‘disciplinare’ approvato dalla Giunta dev’essere sottoscritto, rispettivamente, da Corrado Azzollini per il segretariato regionale del MiC per l’Emilia Romagna, dal sindaco Alberto Bellelli per il Comune di Carpi, e dal presidente Pierluigi Castagnetti per la Fondazione Fossoli. "Quello del ‘Magazzino Nord’ – spiega Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica – è un importante progetto che si inserisce nel sistema dei ‘luoghi della memoria’ di Carpi, e contribuisce allo sviluppo della riqualificazione dell’asse della ferrovia, che ruota attorno al nuovo sottopasso, al polo universitario, al parco dell’Oltreferrovia e al piazzale della stazione".

"Questa opportunità – prosegue il primo cittadino - ci rende a pieno titolo ‘operatori della memoria’: non soltanto nelle iniziative culturali, ma anche in quelle ‘pietre’ che si lasciano a testimonianza per le future generazioni". "Siamo molto grati al Ministro Dario Franceschini che, ancora una volta, ha dimostrato di voler valorizzare la memoria del Campo di Fossoli - prosegue Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione Fossoli -. Per la città sarà un altro luogo della memoria, paragonabile al ‘Binario 21’ che Liliana Segre ha promosso nella stazione Centrale di Milano. Carpi come una vera ‘Città della Memoria’ di rilevanza europea".

Maria Silvia Cabri