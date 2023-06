Messa con l’orchestra delle scuole in ricordo di Odoardo Focherini

Ieri, memoria liturgica del Beato Odoardo Focherini, martire, il vescovo Erio Castellucci ha celebrato la messa in Cattedrale alle 18.30. Tra i concelebranti vi era anche don Francesco Lampronti, giovane sacerdote veronese, al suo primo anniversario di ordinazione, pronipote di Giacomo, che fu salvato dalle persecuzioni razziali con la sua famiglia proprio grazie a Focherini. Presenti alla celebrazioni i parenti del Beato carpigiano; un posto particolare è stato riservato al ‘mondo della scuola’ che ha presenziato alla messa come occasione di ringraziamento per l’anno scolastico 20222023, come promosso da ‘Scuola Fede Futuro’, Laboratorio per la scuola della Diocesi di Carpi. L’orchestra delle scuole medie Alberto Pio, indirizzo musicale, ha animato con suoni e canti la celebrazione. Commosso e riconoscente il ricordo di don Francesco Lampronti (nella foto): "E’ bello per me essere qui in occasione della memoria liturgica del Beato Focherini per rendere grazie al Signore e a Odoardo e affidarmi a lui per il mio ministero e la mia vocazione. E a lui affido tutta la mia famiglia". "Del Beato mi è stato trasmesso il ricordo, l’esempio, il suo amore per la verità in tutte le sue sfaccettature perché da buon giornalista ma anche da buon cristiano ha perseverato sempre cercando di annunciare il Vangelo e la verità".