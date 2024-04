Minacciata e raggirata: "Un finto finanziere ha derubato mia madre"

"Si è finto un finanziere e si è introdotto in casa di mia madre, che ha 77 anni. Mamma è cardiopatica ed è ancora sotto choc: l’ha minacciata, probabilmente narcotizzata per poi portarsi via soldi, gioielli e le carte di credito con cui ha effettuato prelievi e pagamenti. Denuncio quanto accaduto a mia madre affinchè le persone mantengano alta la guardia nei confronti di questi vili impostori". A parlare è una docente modenese che, nei giorni scorsi, ha chiamato la polizia dopo che l’anziana madre è stata raggirata e rapinata all’interno della propria abitazione situata tra via Verdi e Divisione Acqui. "Vivo con lei e sono la sua caregiver; mamma è affetta da patologie ed era da poco uscita dall’ospedale. Quando è accaduto, la settimana scorsa io ero al lavoro a Verona: per questo sono certa che ci stessero tenendo d’occhio. Era la terza volta che, dalle dimissioni, mia madre usciva di casa. E’ una persona molto fragile fisicamente. Un uomo, mentre rientrava, l’ha avvicinata sul portone di casa: mamma ha detto che si è presentato come finanziere e, in modo cortese, le ha chiesto di apporre firme su un foglio per la reversibilità della pensione di invalidità di mio padre. Quando mia madre ha aperto il portone – continua la donna – lo sconosciuto si è infilato con lei all’interno dell’ascensore prima e nel suo appartamento poi. Si è introdotto in casa, senza alcun invito e, una volta dentro, ha iniziato a dare dei comandi a mia mamma: ’mi mostri i documenti, prenda una busta, fogli, una penna’ le ha detto e durante queste azioni si è spostato all’interno della casa. Aveva nelle tasche degli oggetti, secondo mia madre anche una sorta di metal detector: un congegno che suonava nei pressi della camera da letto. A quel punto l’ha minacciata dicendole: ’Mi consegni tutto ciò che è in casa’. La situazione è andata avanti una quarantina di minuti – sottolinea ancora la donna – mia mamma è rimasta inerte e stranamente tranquilla mentre questa persona prendeva tutti gli oggetti di valore presenti in casa, bancomat, carta di credito e monili. Per questo pensiamo che quell’uomo l’abbia narcotizzata. Quando il balordo ha insistito per avere i contanti, mia mamma si è sentita male: è una paziente cardiopatica e si è seduta. A quel punto il malvivente, forse per pietà, se ne è andato. Ripeto: mamma sicuramente è stata narcotizzata: è riuscita a raccontare tutto dopo tre ore". La donna ha poi chiamato la polizia, che è prontamente intervenuta sul posto. "Essendo lontana ho avvisato la questura e gli agenti si sono subito recati da mia madre. Hanno raccolto la sua testimonianza e mi hanno chiamata. Quell’uomo ha prelevato tutto il possibile dal conto corrente di mia madre, circa 2500 euro per poi acquistare strumenti musicali in un negozio, per oltre trecento euro.

Ho parlato con il cassiere e mi ha confermato la descrizione fornita da mia madre: un uomo di media età, aspetto distinto ma anonimo, privo di segni particolari. Spero che divulgare quanto accaduto a noi risulti utile anche ad altre persone".

Valentina Reggiani