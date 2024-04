Mini stangata sui parcheggi: "Le associazioni sono state ignorate. Nei prossimi anni altri aumenti"

Non si può chiamare stangata, ma un ritocco verso l’alto sì. Il Comune ha fatto sapere che, causa inflazione, da lunedì 16 maggio è previsto un aumento di 5 centesimi l’ora per alcune tipologie di sosta, tra cui quella in zona viali, in piazzale Sant’Agostino e all’ex Moi. Un provvedimento che ha suscitato le proteste dell’opposizione, ma anche di Federconsumatori.

Prima ancora di entrare nel merito dell’aumento, il presidente Marzio Govoni vuole criticare il metodo: "Mi pare incredibile che ancora una volta, su questioni che riguardano le tasche dei cittadini, non si proceda a un confronto con le associazioni che rappresentano i consumatori. Non solo non c’è stato alcun dialogo, non abbiamo nemmeno ricevuto una comunicazione preventiva. Capisco che un aumento di 5 centesimi l’ora sia tutto sommato poca cosa in confronto ad aumenti a cui abbiamo assistito nel corso degli anni, ma è il metodo decisionale, senza confronto, che mi sembra sbagliato. E visto che siamo in campagna elettorale – aggiunge Govoni – spero che, chiunque vinca le elezioni, cambi metodo e apra un confronto con le associazioni che tutelano i consumatori, prima di applicare aumenti ai costi che devono affrontare i cittadini".

Fatta questa premessa, il presidente di Federconsumatori entra nel merito della decisione: "Purtroppo quest’accordo tra Comune e Modena Parcheggi non funziona, abbiamo davanti altri vent’anni in cui la società privata potrà continuare a chiedere adeguamenti legati all’inflazione. Ricordo che non possono fare altrettanto tante realtà che lavorano con l’amministrazione, a partire dalla sanità privata".

Gli aumenti riguardano i parcheggi vicino al centro, un dato preoccupante secondo Govoni: "Modena è già tra le città dove la sosta dei parcheggi a servizio del centro è più cara. Se andiamo avanti così l’accesso al cuore della città diventerà sempre più difficoltoso e non è lontano lo scenario in cui il cittadino deciderà di andarci solamente nel fine settimana, proprio perché i costi per tanti potranno essere eccessivi".