Miniere, è boom di scolaresche e famiglie

Inaugurato la scorsa estate, il geosito delle Miniere di Montecreto, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, sta attirando anche visite di scolaresche mentre gruppi di guide locali stanno inserendolo sempre più spesso tra le escursioni proposte. "Sicuramente – dicono i promotori – è una bellissima opportunità per chi desidera visitare e conoscere tutto ciò che le miniere hanno da offrire". Dopo una quindicina d’anni di promozione di quest’area, che si trova all’altezza dell’antico Mulino Camatti, e un bando alla Regione Emilia Romagna, è arrivata l’atteso riconoscimento giuridico. Oltre al riconoscimento di Geosito, la Regione ha concesso un contributo al Comune di Montecreto utilizzato per finanziare le opere di stampa, di grafica e cartellonistica del Geosito. La miniera di Cà Gabriele (sviluppo 36m) è la più suggestiva e la più sfruttata dell’intero Comprensorio minerario. La miniera di Cà Marsilio (sviluppo 115m) è sicuramente la meglio conservata dell’intero Comprensorio minierario. Il suo ingresso è posto al di sotto dell’insediamento rurale. L’imboccatura, pur presentando infiltrazioni piovane, è percorribile per alcuni metri evidenziando diramazioni laterali. g.p.