Minivan si ribalta di notte sull’A13. Passeggeri intrappolati tra le lamiere. Cinque feriti, uno è gravissimo

di Federico Malavasi

Un colpo di sonno, il minivan che finisce contro il guardrail e si ribalta su un fianco.

Fotogrammi dell’incidente che si è verificato nella notte tra ieri e venerdì in autostrada, all’altezza di Ferrara. Il bilancio è di cinque feriti (residenti nel Modenese), di cui uno ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cesena. La macchina dei soccorsi è stata imponente: in A13 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Altedo, il personale del 118 con cinque ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso e i vigili del fuoco. L’intervento è stato complesso e le luci dei lampeggianti hanno illuminato l’autostrada fino all’alba.

Un passo indietro. Il tutto è accaduto all’1.30 lungo la carreggiata sud, direzione Bologna. A bordo del pulmino (un Opel Vivaro) c’erano otto persone di origine marocchina, residenti a Ravarino, nel Modenese.

Il gruppo stava rientrando dall’aeroporto di Venezia quando, all’improvviso, il mezzo ha sbandato ed è finito contro il guardrail all’altezza del chilometro 42. L’impatto è stato violentissimo, al punto da ribaltare il minivan su un fianco. Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono mossi con tempestività. I vigili del fuoco hanno liberato due persone rimaste incastrate tra le lamiere del pulmino semidistrutto, poi affidate, insieme agli altri feriti, al personale del 118. Il più grave, un uomo di trent’anni, è stato portato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Altri quattro feriti (un uomo di 57 anni e tre donne di 48, 46 e 20 anni) sono stati portati all’ospedale di Cona con ferite di media gravità. Illese le altre persone che si trovavano a bordo dei veicolo. Come accennato, all’origine dell’incidente ci sarebbe un colpo di sonno che ha colto l’autista, facendogli perdere il controllo del minivan. Non risultano altri mezzi coinvolti. Il conducente del Vivaro è stato sottoposto all’alcol test, risultato negativo. Terminata la fase più concitata dei soccorsi, sulla carreggiata sud sono rimasti gli agenti della Stradale di Altedo, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Dell’incidente è stata informata la procura, che avvierà tutte le indagini necessarie a chiarire i contorni dell’accaduto e a valutare eventuali responsabilità.