Minori in crisi,. Presentata l’Arnia comunità educativa

E’ stata inaugurata ieri mattina L’Arnia, la comunità educativa semi-residenziale per minori in crisi con la famiglia che sorge a Migliarina (via Lunga 57E), voluta e gestita dalla Cooperativa sociale Eortè di Soliera. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Alberto Bellelli, il vicario generale della diocesi di Carpi monsignor Ermenegildo Manicardi e la consigliera della Fondazione CR Carpi Roberta Della Sala. "L’Arnia accoglie fino a sedici bambini e ragazzi tra i 6 e 17 anni che, pur vivendo situazioni di disagio, non devono essere allontanati dalla propria famiglia – spiega la direttrice di Eortè Valentina Pepe - Per essi sono previste attività di vario genere: dallo svolgimento dei compiti scolastici a momenti di gioco e divertimento, ma pur sempre formativi, come corsi sportivi e di teatro. L’Arnia colma un vuoto a livello territoriale, non solo nelle Terre d’Argine".