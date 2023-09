"Mio padre Franco, un pezzo di storia della città"

Con lui se ne va un altro pezzo della storia della ‘Carpi di ieri’: la notizia della morte, all’età di 92 anni, del carpigiano Franco Bulgarelli, stimato ristoratore del ‘Tre Corone’ di piazza Garibaldi’, storico albergo e ristorante, punto di riferimento per i carpigiani e non solo, lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo ho conosciuto e amato. Tanti i ricordi, gli aneddoti legati a lui e tanto l’affetto che la città gli sta dimostrando. La sua storia coincide con un pezzo di storia della città e del suo sviluppo economico e sociale.

"Stiamo ricevendo moltissime attestazioni di stima verso papà – racconta il figlio Maino – ad ulteriore testimonianza della splendida persona che era". L’avventura del ‘Tre Corone’ è iniziata nel 1958 quando Franco e il fratello minore Alberto, hanno rilevato la struttura che già esisteva, aiutati dall’imprenditore Solferino Vecchi.

"Era il periodo del boom economico – prosegue il figlio - Carpi andava alla grande con la maglieria e così, oltre al ristorante hanno deciso di aprire anche l’albergo. Durante la settimana si lavorava con il commercio: i magliai portavano da noi tutti i loro clienti esteri. La domenica invece era dedicata alle ‘famiglie’: molte venivano a pranzare qui, ma altrettante facevano l’asporto: era un rituale, Messa in San Francesco, tappa alla pasticceria San Francesco e poi al ‘Tre Corone’ a prendere la pasta, soprattutto le lasagne".

Alla fine degli anni Ottanta le prime avvisaglie di crisi, così Franco ha deciso di acquistare l’immobile e tenere solo il ristorante, sempre al fianco della moglie Anna Pia, e sono subentrati anche i figli Maino e Cristina (la terza, Serena, era ancora troppo piccola), fino alla chiusura, a dicembre 1986, per poi dedicarsi al mondo della distribuzione automatica con la Dorando e il gruppo Argenta.

"Papà ha letteralmente vissuto trenta anni dentro all’albergo: un giorno gli ho detto ‘Non hai visto praticamente nulla del mondo’. Lui mi ha risposto: ‘Non avevo tempo di girare il mondo anche perché il mondo è venuto qui da me’".

Per quanto riguarda i visitatori famosi, è una lunga lista quella di attori e personaggi noti che hanno fatto tappa al ‘Tre Corone’: Alberto Sordi, Monica Vitti, Valter Chiari, Enzo Jannacci, Franco Nero… Stamattina alle 9 alla Terracielo Funeral Home ci sarà la benedizione della salma che poi proseguirà verso l’ara crematoria. Le ceneri di Franco riposeranno al fianco di quelle della sua amata Maria Pia.

Maria Silvia Cabri