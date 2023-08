"Mirandola e capoluogo, strada inadeguata"

La Regione intervenga e dia risposte ai cittadini riguardo ai collegamenti "inadeguati" tra il comune di Mirandola (Area Nord) e il capoluogo Modena. Giulia Gibertoni, consigliera del Gruppo Misto, chiede alla giunta, in un’interrogazione, "se non ritenga opportuno fornire, se non alle amministrazioni locali interessate, quanto meno ai cittadini dell’Area Nord della provincia di Modena, una risposta che entri nel merito dei problemi” indicando tempi e modalità. Inoltre, la capogruppo del Misto vuole sapere se ci siano stati contatti con Anas sulla "situazione in cui versa la statale "dell’Abetone e del Brennero". Infine, la consigliera chiede come la Regione "intenda rispondere alle palesi necessità di un territorio che, tramite il polo del biomedicale ha sviluppato, ormai da decenni, più necessità di collegamento rimaste non solo sempre insoddisfatte, ma addirittura, inspiegabilmente, da sempre completamente inascoltate, costringendo il polo del biomedicale e, ovviamente, tutti i cittadini dell’intera Area Nord modenese a servirsi di una viabilità e di collegamenti ferroviari assolutamente insufficienti e inadeguati". Gibertoni sottolinea che Anas è stata richiamata "ad assumere un impegno per la manutenzione della SS12, inadeguata in particolare nei tratti di attraversamento dei centri abitati.