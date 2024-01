Mirandola Paolo Nori e la libertà

Ha debuttato nella primavera del 2023 e oggi alle 21 approda a Mirandola all’Auditorium Levi Montalcini il testo ’La Libertà. Primo episodio’ di e con Paolo Nori. Uno dei più prolifici e seguiti scrittori del panorama nazionale salirà sul palcoscenico col suo ultimo spettacolo, un racconto di resistenza e di passione, di vita e di emozioni che lo scrittore e studioso di letteratura russa fa nella sua Parma. Così Paolo Nori racconta della figura di Daniil Charms, nato nel 1905 e morto nel 1942 in manicomio, dimenticato da tutti, autore per bambini, ma con opere e poesie al limite dell’assurdo che lo hanno reso uno dei grandi della letteratura russa della prima metà del Novecento. "Fare un discorso sulla Libertà che, partendo da un principio e passando poi da uno svolgimento, sia in grado di giungere ad una conclusione, che sia quindi in qualche modo finito, o definitivo – è lo stesso Paolo Nori a dircelo – non è possibile". Ecco perché il suo nuovo spettacolo, si intitola ’La libertà. Primo episodio’, in quanto primo tentativo, prima tappa di un percorso possibile. Nel suo stile unico, Paolo Nori parla, racconta e si racconta, attraverso due figure straordinarie della letteratura russa, Daniil Charms, appunto, e Iosif Brodskij, che con le loro opere e la loro vita hanno cantato e incarnato, forse, quell’idea di libertà che l’avvocato anarchico Pietro Gori aveva espresso così: "Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà". L’assunto da cui parte Nori è che la teoria anarchica sia basata sull’idea che l’essere umano sia buono, ed essendo un’idea difficilmente dimostrabile. L’unico modo per rivelare la sua forza è parlarne per esempi. Il discorso che lo scrittore parmigiano imposta riguardo alla libertà scorre sul filo della relazione tra noi e chi ci governa. ’La libertà. Primo episodio’ regala un viaggio tra parole e musica. Sul palco i racconti di Paolo Nori per un’ora e quindici minuti fluiscono accompagnate dalle musiche composte da Alessandro Nidi che le esegue in scena insieme a Alessandro Zezza, Andrea Coruzzi, Filippo Nidi, con le luci di Luca Bronzo, lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Teatro Due di Parma.

Alberto Greco