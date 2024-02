Mo.ba sconfitta a Montecchio, Spv ok di misura

Pallacanestro, serie C unica, girone A: la prima fase di Modena Basket (Casu 23) si chiude con la netta sconfitta, 80-65, subìta con l’Arena Montecchio. Dopo il 26-21 della prima sirena, Montecchio esce allo scoperto in seconda frazione, prendendo già la doppia cifra di vantaggio; per Mo.ba il solo Casu va con constanza a referto, prima di uscire per falli. Divisione Regionale 1, girone A: vince di misura la SPV Vignola (Cappelli 35, Torricelli R. 12, Cavazzoli 10), che batte 81-80 la Pallacanestro Reggiolo. Partita tirata, con entrambe le squadre che si alternano al comando. Cappelli ritocca il proprio "season-high" infilandone 35 a referto e prendendo per mano i giallo-neri; nel finale, la stoppata di Cavazzoli su Neri è determinante. Perde per la seconda volta in fila la Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 19, Cempini 12), che cede il passo 60-53 alla capolista Audace. Partita brutta in termini di spettacolo, con i bianco-verdi che partono male salvo poi sfruttare i propri uomini in uscita dalla panchina. Dopo il 31-31 della pausa, ed il 44-44 della penultima sirena, Audace viene fuori nell’ultimo quarto, e 4 liberi filati di capitan Marzioni sentenziano il definitivo +7 finale. Serie B femminile, poule play-off, girone verde: passo falso interno delle Basketball Sisters Piumazzo (Koral 17, Palmieri e Zarfaoui 10), che perdono 50-59 contro la Magika Castel San Pietro. Quest’ultima fa la partita tenendo ritmi bassi, ed alla pausa è 21-27 ospite. Nel secondo tempo, Magika va a +9, Piumazzo reagisce, ma nelle battute finali le viaggianti trovano l’allungo decisivo. Espugna Faenza, invece, la Wamgroup Cavezzo (Costi 20, Verona 11), corsara per 63-64. Dopo un avvio tutto romagnolo (18-11), Cavezzo risponde andando sotto solamente di 1 lunghezza alla pausa (28-27). Le modenesi mettono il naso avanti sul finire di terza frazione, e l’esperienza del duo Costi-Verona permette alle giallo-nere di racimolare la seconda vittoria consecutiva lontano dal campo amico.