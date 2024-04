Mo.ba torna sconfitta da Castelnuovo Monti

Serie C unica, poule play-out: Modena Basket (Nasuti 24, Casu 18, Saccone 11) torna a mani vuote dalla trasferta di Castelnovo né Monti, cedendo 87-82 al supplementare. Le triple di Nasuti in avvio, assieme alle alte percentuali al tiro, spianano la strada per la doppia cifra di vantaggio modenese alla pausa (34-44). I reggiani, però, riaprono la contesa dal terzo periodo in poi; dopo il 76-76 del 40’, la formazione locale si prende definitivamente l’inerzia nell’extra-time, trascinata da Parma Benfenati. Divisione Regionale 1, girone A: vittoria importante per la SPV Vignola (Torricelli R. 25, Cappelli 14), che piega 80-68 Veni Basket. Nonostante un avvio a marce basse, Vignola riesce a contenere il trio Recchia-Ferraro-Pederzoli, aggrappandosi a capitan Torricelli, autore di 6 triple su 8 tentativi, spalleggiato da tutto il collettivo. Sconfitta netta a Bologna per la Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 15), con i Giardini Margherita che hanno la meglio per 85-61. Serie B femminile, poule play-off: serata nera per la Wamgroup Cavezzo (Verona 28, Costi 14), beffata all’over-time da Faenza per 69-72. Match giocato ad alti ritmi da entrambe le compagini, con Faenza che va 27-31 alla pausa, salvo poi subire 4 triple di Costi e le giocate di un’incontenibile Verona. All’ultima sirena è 62-62, e le romagnole trovano il +3 a 4 decimi dal termine; l’ultimo assalto modenese non viene concretizzato. Successo esterno (e primato solitario in classifica), 69-78 a Castel San Pietro, per le Basketball Sisters Piumazzo (Palmieri 23, Koral 21, Zarfaoui 20). Piumazzo precipita sul -11 nel primo tempo, chiudendo la prima metà di gara sotto di 9 (41-32); la reazione, però, arriva al rientro in campo con Zarfaoui e Koral, mentre Palmieri completa l’opera siglando 15 dei 23 punti personali di serata nell’ultima (e decisiva, 10-21 di break) frazione.