Modena 06, un nuovo sportello per l’alleanza educativa Il Comune di Modena introduce 'Alleati educativi' per supportare il personale di nidi e scuole d'infanzia nelle relazioni con le famiglie, offrendo consulenza e mediazione per favorire un clima sereno e costruttivo. Un servizio che si aggiunge a 'A più voci' per garantire un sistema educativo integrato di qualità.