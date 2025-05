Modena a un passo dall'Europa: sfida decisiva contro Allianz per la Coppa Cev

Una Modena che è a un passo dal ritorno in Europa due anni dopo, a un passo da un obiettivo che darebbe un’altra prospettiva a una stagione sgangherata come lo è stata la semifinale di sabato pomeriggio, ma non tutta da buttare via. Soprattutto se contro Milano, il 10 maggio alle 17:30, De Cecco e compagni sapranno presentare in campo la versione migliore di sé al cospetto di una squadra, l’Allianz, che al contrario dei gialloblù gioca meglio con le spalle al muro, quando sembra moribonda, quando la pista in palio si alza.

Entrambe le squadre tengono molto ad avere uno sbocco europeo la prossima stagione, per darsi prestigio, giocare di più e, perché no, avere la possibilità di vincere un trofeo. Coppa Cev o Challenge Cup che sia, senza le tre grandi (Trento, Perugia, Lube) e senza le migliori polacche e turche, tutte in Champions League, il percorso verso l’aggiunta di un trofeo in bacheca non sarebbe impossibile né per la rosa di Piazza né per quella di Alberto Giuliani. Per arrivarci, l’ultima occasione è appunto sabato. L’Allianz che ha sconfitto la Rana Verona in oltre due ore rocambolesche di partita ha giocato tutto il match con Kaziyski titolare, prima affiancandolo con Otsuka poi, per vincere il tie break, mettendo Louati, mentre il vero mattatore è stato il solito Ferre Reggers, opposto da 30 punti col 70% in attacco che ha impartito una lezione di efficienza a Keita. A proposito, piccola parentesi su Verona: la vera grande delusa della stagione, giunta in finale di Coppa Italia e quarta in campionato ma alla fine rimasta con un pugno di mosche dopo il caos dell’addio a Stoytchev. Con l’arrivo di Christenson e di Soli in panchina, però, gli scaligeri lotteranno per le posizioni nobili il prossimo anno.

Detto degli avversari, Modena dovrà ritrovare lo smalto concreto e convinto mostrato, ad esempio, proprio nelle ultime due uscite con Milano tra regular season e play off quinto posto, o nell’ultima mezz’ora del match di semifinale. Servirà soprattutto ritrovare un grande Gutierrez, che potrebbe lasciare la casacca gialloblù regalandole un risultato importante, e servirà ritrovare i muri di Anzani. Il resto lo faranno la costanza di Davyskiba, la prestazione di Buchegger e, in generale, la qualità del servizio. Poi, come sempre in queste occasioni, il PalaPanini: poco affezionato a questo torneo, lo dimostrano le presenze mai oltre le 3mila, ma pungolo e motore costante di una squadra che talvolta ha bisogno di accendersi o di scuotersi. Tanto più in una partita secca nella quale la minima distrazione può essere pagata a caro prezzo, e nella quale ogni accelerata può essere decisiva.

Alessandro Trebbi