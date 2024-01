Modena Basket, secondo successo. Supera anche il Correggio

Questi i risultati ottenuti dalle squadre modenesi nei campionati minori di pallacanestro maschile e femminile nello scorso week end.

Serie C unica, girone A: secondo successo consecutivo per Modena Basket (Nasuti 16), che batte anche la Pallacanestro Correggio per 76-73. Il parziale di 45-33 in favore di Mo.ba al termine del primo tempo rispecchia l’andamento del match, con gli arancio-neri precisi al tiro grazie al trio Nasuti-Reale-Casu. Correggio rimane comunque aggrappata alla partita sfruttando le proprie individualità, ma anche le disattenzioni modenesi in retrogruardia; dopo il "solo" +5, Modena pesca il gioco da 3 punti di Casu e la tripla di Twum, riportando sui giusti binari l’inerzia del match. Nel finale Correggio sbaglia tanto dalla lunetta, consegnando il successo a Mo.ba. Divisione Regionale 1, girone A: cala il tris la Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 19, Cempini 18), che non lascia spazio a dubbi liquidando 112-56 Cavriago. Match in archivio già all’intervallo (55-28) con i castelfranchesi che, nell’ultima frazione, trovano punti anche dal duo under La Duca-Bianconi (12), con menzione inoltre per il MVP Cempini, autore di 18 punti. Vince nuovamente anche la SPV Vignola (Cappelli 26, Betti 16), corsara 72-78 in quel di Castel Maggiore contro Happy Basket. Successo di squadra, con tutti gli effettivi a disposizione che danno il proprio contributo; Vignola conduce il match sin da fine primo quarto, trovando anche i primi punti giallo-neri del nuovo arrivo Cavallari. Serie B femminile: è uscito il calendario della seconda fase (poule play-off), all’interno della quale ci sono anche Basketball Sisters Piumazzo e Wamgroup Basket Cavezzo. Verranno disputate gare di andata e ritorno, e con le due compagini modenesi ci saranno anche: Puianello, Fiorenzuola, Castel San Pietro, Forlì, Rimini e Faenza.