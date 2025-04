Modena-Cisterna: Sfida Cruciale per il Play Off Quinto Posto al PalaPanini

Può essere l’occasione della rivincita dopo le due sconfitte su due confronti stagionali e anche un modo per chiudere in anticipo il discorso qualificazione alle semifinali del play off quinto posto la Modena-Cisterna che andrà in scena oggi pomeriggio al PalaPanini. Una partita che i gialloblù si augurano possa essere il naturale proseguimento di un periodo di forma felice, di brillantezza atletica e di prestazioni che scorrono via con una naturalezza che fa crescere qualche rimpianto relativamente a ciò che poteva essere e non è stato durante la stagione regolare, anche nelle due sfide coi laziali perse entrambe al tie-break. Dal canto suo il Volley Cisterna ha meno ambizioni rispetto a Modena e già entrare nuovamente nei play off è stato un traguardo notevole per Baranowicz e compagni. Ecco, proprio Baranowicz, il regista che aveva già giocato a Modena nella lontana stagione 2012-2013, è ancora al centro di qualche chiacchiera di mercato: si dice che Modena, nell’ipotesi di privarsi delle prestazioni di Luciano De Cecco, pensasse proprio a lui come sostituto, italiano di alto profilo tecnico graditissimo a coach Giuliani e che garantirebbe tantissime soluzioni in più in sede di costruzione della rosa, magari anche a campionato in corso.

Lasciando indietro le ciance sul mercato, la Valsa Group dovrebbe schierarsi con la formazione che ha schiacciato Milano la settimana scorsa in poco più di un’ora: De Cecco e Buchegger sulla diagonale principale, Gutierrez e Davyskiba alle ali, Mati e Anzani al centro con Federici libero. Cisterna dal canto suo ha vinto bene il match d’esordio di questo gironcino per il quinto posto contro Grottazzolina e ha perso in maniera nettissima a Verona la settimana scorsa. Coach Falasca ha optato per un po’ di turn over, ma dovrebbero riprendersi il posto Baranowicz e Theo Faure in diagonale principale, Rivas e Bayram alle ali, Mazzone e Nedeljkovic al centro con Pace libero anche se a Verona ha giocato tutto il match Finauri. Inizio del match al PalaPanini alle 17:30, arbitraggio affidato a Luciani e Jacobacci, diretta su Volleyballworld.tv per una terza giornata del cosiddetto gironcino Challenge iniziata ieri sera con Milano-Padova e che si concluderà stasera alle 20:30 con Grottazzolina-Verona. Intanto va avanti anche la lotta scudetto: la prima finalista è l’Itas Trentino di coach Fabio Soli, che ha battuto Piacenza in tre partite, l’ultimo successo 3-1 giovedì. Tra Civitanova e Perugia invece si andrà a gara 4, in programma domani a Civitanova Marche con diretta su Rai 2, dopo che la Lube è riuscita a imporsi in trasferta in gara 3 al PalaBarton per 3-2.

Alessandro Trebbi