Modena Nerd in arrivo Ci sarà Vasco in miniatura

L’atteso momento è alle porte: Modena Nerd sta per fare il suo trionfale ritorno. Sabato 9 e domenica 10 settembre, i padiglioni di ModenaFiere si trasformeranno in un vero e proprio caleidoscopio di emozioni, che include ogni sfumatura e tonalità di un mondo davvero sorprendente: dai fumetti ai cartoni animati, dagli anime giapponesi agli iconici eroi americani, senza tralasciare il vasto universo del gioco e dei videogiochi. Una festa epica, destinata a congiungere le generazioni in un abbraccio ricco di divertimento e allegria. In linea con la tradizione ormai consolidata, Modena Nerd, giunta alla sua settima edizione, si arricchisce di anno in anno offrendo contenuti sempre più entusiasmanti, e intende stupire i visitatori grazie a ospiti di spicco e alle numerose aree interattive. Attenzione particolare è riservata al mondo del gaming, dove passato e presente si incrociano. I padiglioni ospiteranno una straordinaria varietà di esperienze, tra sale giochi arcade e console di nuova generazione. I partecipanti avranno l’opportunità di fare un salto nel passato grazie alle centinaia di postazioni retrogaming presenti, che spaziano dall’Atari al Commodore e al Megadrive, senza dimenticare i classici cabinati da bar degli anni Ottanta, che raddoppiano di numero: ben 100 arcade games liberamente fruibili, per la gioia di tutti i nostalgici. La più avveniristica Gamers Arena, invece, sarà l’epicentro di sfide appassionanti, che coinvolgeranno i migliori titoli del momento, da Fortnite a Call of Duty, offrendo sia l’opportunità di partecipare liberamente, sia quella di competere in modalità torneo. Grande spazio dedicato anche ai giochi da tavolo, con numerose postazioni dei migliori board games, per offrire ai partecipanti l’occasione di divertirsi e, perché no, di acquistare i giochi che preferiscono nelle aree commerciali appositamente allestite. Tra le perle più scintillanti di questa edizione, spicca un’area che non può di certo passare inosservata: l’affascinante sezione dedicata ai mattoncini. Quella di quest’anno è la più maestosa di sempre, con una schiera di artisti provenienti da ogni angolo d’Italia pronti a stupire i visitatori. Qui, sarà impossibile non rimanere a bocca aperta davanti alle fedeli ricostruzioni dei monumenti italiani più iconici, inclusa la Ghirlandina locale. Ma il colpo da maestro è il mastodontico diorama del Modena Park, il leggendario concerto di Vasco Rossi, reinterpretato con creatività a base di mattoncini.