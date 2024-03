Modena Volta Pagina : "È necessario ritrovare un legame coi cittadini"

È il momento di tendere un ramoscello d’ulivo. Di cogliere l’atmosfera pasquale e rinsaldare, così, il legame con la città.

È questo il messaggio che Modena Volta Pagina ha messo nero su bianco, in una lettera indirizzata al sindaco Muzzarelli e accompagnata persino da una colomba pasquale. Colomba portata direttamente in Comune, ieri mattina, per mano degli stessi militanti che si sono ritrovati insieme e hanno così raggiunto piazza Grande. "Signor Sindaco – così inizia la lettera – la primavera è una stagione meravigliosa che porta con sé un’atmosfera più serena e rilassata. Le tensioni sembrano svanire, il nostro umore migliora lasciando spazio all’amore e alla pazienza. Speriamo quindi superata la fase bellicosa in cui abbiamo dovuto sopportare anche un carro armato in piazza.

Le doniamo una ’colomba’, simbolo di pace, affinché questo dono contribuisca a rasserenare i rapporti coi tanti cittadini che esprimono critiche al Suo operato ed ai quali Lei ha replicato talvolta aspramente. Le chiediamo di cogliere l’atmosfera pasquale per fare la pace con la città". Una "richiesta" spiegata nel dettaglio poche righe dopo: "Più in particolare – continua la lettera – le chiediamo maggiore comprensione per tutti coloro che dissentono dalle sue scelte, ad esempio per l’infelice gestione nella raccolta dei rifiuti che ha avvilito la nostra città. La invitiamo anche a riappacificarsi coi residenti del Villaggio Europa della Sacca, coi quali Lei da due anni rifiuta ogni confronto pubblico, forse risentito per il loro attivismo. Quei cittadini, infatti, non gradiscono la Sua scelta di permettere che sorga, a 40 metri dalle loro casette, il Polo Logistico Conad da 500 TIR-Frigoriferi al giorno con gas di scarico e compressori assordanti che peggioreranno la vivibilità della zona. Così come La invitiamo a non adirarsi per l’insistenza con cui i residenti della zona di viale Gramsci chiedono, da anni, di potere frequentare tranquillamente il parco XXII aprile, insieme alle loro famiglie, senza dover convivere coi mercanti di droga che l’assediano giorno e notte". Ma non è finita qui. "Le doniamo una colomba affinché costruisca ponti, superi barriere e rinsaldi quel legame profondo di coesione fra Comune e cittadini, che si è molto affievolito nel decennio in cui Lei è stato sindaco" concludono da Modena Volta Pagina, puntando i riflettori sugli obiettivi che questo gesto, in occasione della Pasqua, intende sottolineare.

