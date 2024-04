Modenapuntoeu ’diventa’ rete provinciale

Favorire l’avvicinamento degli enti locali alle opportunità offerte dall’Unione europea, soprattutto in tema di finanziamenti, ma anche oltre il Pnrr. È lo scopo della Rete europea provinciale Modenapuntoeu a cui ribadisce l’adesione il Comune, dopo aver contribuito a crearla sviluppandone anche il coordinamento. La convenzione, infatti, formalizza e potenzia il percorso di Modenapuntoeu, avviato già nel 2008, insieme alla Provincia, con l’obiettivo di supportare quei Comuni del territorio che, anche per carenze di risorse, necessitano di un orientamento nel settore Europa. Lo schema di convenzione è stato approvato nella seduta di giovedì 4 aprile dal Consiglio comunale con il voto a favore della maggioranza (Pd, Europa Verde-Verdi, Modena Civica e Sinistra per Modena) e di Alternativa Popolare, Modena Sociale – Indipendenza!, Movimento 5 stelle e Forza Italia; astensione per Lega Modena. "Modena, città d’Europa, è il Comune propulsore della rete – ha specificato l’assessore Sagliano – e non è stato certo un caso se con il lancio della campagna Pnrr gli uffici avessero già esperienza nell’intercettare finanziamenti europei, diventando quindi presto un riferimento certo al livello nazionale e definendo per la città il programma Next Generation Modena, ma supportando anche altre realtà locali nelle candidature dei progetti".

La rete europea provinciale, in particolare, intende favorire un ponte tra le esigenze dei territori e le strategie europee. Le attività svolte dal personale del Comune di Modena (che si avvale del proprio centro Europe Direct) e della Provincia puntano, infatti, a informare, formare e orientare, gratuitamente, gli enti aderenti sulle politiche e sulle opportunità di finanziamento dell’Unione europea.