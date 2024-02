Monologhi da ridere con Andrea Ferrari

Eclettico e sempre brillante, Andrea Ferrari sa spaziare dalla prosa classica al teatro comico, dalla commedia musicale al teatro canzone. La scorsa settimana ha proposto un recital dedicato a Primo Levi e alla tragedia dell’Olocausto, mentre domani sera lo ritroveremo in una versione più ‘leggera’, con il suo nuovo spettacolo ’Ferrari 2000’, al teatro della Polisportiva Modena Est in viale dell’Indipendenza 25. L’attore presenterà nuovi monologhi e caratterizzazioni, in 90 minuti di divertimento, affrontando col sorriso l’attualità locale e nazionale, il limite dei 30 all’ora già in vigore a Bologna, la raccolta differenziata, la sanità, la carenza di personale nel servizio di trasporto pubblico. Al suo 25° anno da professionista in campo teatrale, Andrea Ferrari prosegue nella sua attività di direttore della scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale: la prossima primavera, con la sua compagnia, porterà in scena "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello.